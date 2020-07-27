Популярна співачка Віра Брежнєва захопила жарким образом у лляній кофті

Як передає Politeka.net, архівне фото з'явилося на фан-сторінці артистки. Брежнєва сиділа біля стіни в красивій кофті, яку вона спустила з одного плеча. Було видно, що співачка не стала надягати під кофтину нижню білизну. Вона оголила плече і зону декольте, заворожив своїм молодим красивим тілом. Відразу стає зрозуміло, чим Віра спокушає вдома свого чоловіка, композитора і продюсера Костянтина Меладзе.

Раніше ми писали, що фанати згадали старий образ Брежнєвої під час її роботи в колективі "ВІА Гра". На знімку співачка стояла на сцені, тримаючи в руках мікрофон. Красуня була одягнена в чорну нижню білизну, яку було видно через прозору білу тканину. На сукні-туніці були дірки, через які принади зірки проглядалися ще краще.

Крім цього, нещодавно у мережі спливло досить пікантне фото Брежнєвої з відпочинку. Знімок був зроблений в 2019 році, але шанувальники вирішили згадати про нього зараз. На фото Брежнєва з'явилася в чорному бікіні. Вона залізла на паркан, задерши ноги, і прийнявши непристойну позу. Красуня засвітила всі найсолодші місця. Вона показала стрункі ніжки, плоский животик і округлі стегна.

Нагадаємо, що апетитна Брежнєва пустилася у всі тяжкі на зйомках в кращих нарядах: "Не можу без солодкого", гарячі фото.

Як повідомляла Politeka, Брежнєва приголомшила фігурою в чорній білизні без фотошопу: "Як 20-річна красуня".

Також Politeka писала, що мокра Віра Брежнєва розбурхала сміливими розвагами в купальнику.