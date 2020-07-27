Популярная певица Вера Брежнева восхитила жарким образом в льняной кофте

Как передает Politeka.net, архивное фото появилось на фан-странице артистки. Брежнева сидела возле стены в красивой кофте, которую она спустила с одного плеча. Было видно, что певица не стала надевать под кофточку нижнее белье. Она оголила плечо и зону декольте, заворожив своим молодым красивым телом. Сразу становится понятно, чем Вера соблазняет дома своего мужа, композитора и продюсера Константина Меладзе.

Ранее мы писали, что фанаты вспомнили старый образ Брежневой во время ее работы в коллективе ВИА Гра. На снимке певица стояла на сцене, держа в руках микрофон. Красотка была одета в черное нижнее белье, которое было видно через прозрачную белую ткань. На платье-тунике были дырки, через которые прелести звезды просматривались еще лучше.

Кроме этого, недавно в сети всплыло довольно пикантное фото Брежневой с отдыха. Снимок был сделан в 2019 году, но поклонники решили вспомнить о нем сейчас. На фото Брежнева предстала в черном бикини. Она залезла на забор, задрав ноги, и приняв неприличную позу. Красотка засветила все самые сладкие места. Она показала стройные ножки, плоский животик и округлые бедра.

Напомним, что аппетитная Брежнева пустилась во все тяжкие на съемках в лучших нарядах: "Не могу без сладкого", горячие фото.

Как сообщала Politeka, Брежнева ошеломила фигурой в черном белье без фотошопа: "Как 20-летняя красотка".

Также Politeka писала, что мокрая Вера Брежнева взбудоражила смелыми развлечениями в купальнике.