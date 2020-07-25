Популярна українська виконавиця Віра Брежнєва блиснула красою під час екстремального відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Найбільше в житті я люблю... Вчитися!!! Це мій другий раз в житті на вейксерфі 🏄🏼 перший був у минулому році 🤪 Тиждень тому у мене були зйомки в шикарному місці вранці, відразу після репетиції я, користуючись можливістю, подарувала собі 30 хвилин задоволення», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Брежнєва їде на дошці, демонструючи розкішні вигини в пікантному купальнику.

«Вогонь 🔥🔥🔥 теж хочу на вейку покататися», «Непогано виходить», «Щаслива жінка щаслива у всіх», «Які милі косички!», «неймовірно красиво», — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що популярна співачка Віра Брежнєва захопила жарким чином в білому порване плаття.

Архівне фото з'явилося на фан-сторінці співачки. На знімку Брежнєва стояла на сцені, тримаючи в руках мікрофон. Красуня була одягнена в чорну нижню білизну, яке було видно через прозору білу тканину. Крім цього, на сукні-туніці були дірки, через які молоде тіло було видно ще краще.

«Всім солодких снів», - підписала фото фанати.

Варто відзначити, що прихильники відразу ж дізналися у фотографії образ Віри зі знаменитої фотосесії «золотого» складу групи ВІА Гра. Як відомо, на піку популярності група була, коли в ній співали Віра Брежнєва, Надія Мейхер і Анна Седокова.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в прозорому міні випадково показала зайве під час концерту: "Монатік збентежився".

А ще Politeka писала, що апетитна Брежнєва пустилася у всі тяжкі на зйомках в кращих нарядах: "Не можу без солодкого", гарячі фото.

Також Politeka повідомляла, що пристрасна Віра Брежнєва в бікіні задерла ноги і показала, за що її любить Меладзе: «Я не свята».