Больше всего в жизни я обожаю... Учиться!!! Это мой второй раз в жизни на вэйксерфе 🏄🏼 первый был в прошлом году 🤪 Неделю назад у меня были съёмки в шикарном месте @cuba_camp 😍 утром, сразу после репетиции я, пользуясь возможностью, подарила себе 30 минут удовольствия! 😍 Владимир 💪🏻 помог мне сделать это безопасно 🌊 Мокрая и счастливая я)