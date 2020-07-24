Знаменита українська співачка Віра Брежнєва поділилася відразу декількома стильними образами, які підкорили мережу

Струнка артистка вміє вражати шанувальників і робить це з завидною регулярністю, адже підтягнуте і доглянуте тіло Віри викликає у шанувальників багато запитань, а у деяких навіть заздрість, пише Рoliteka.net.

Деякі відзначають, що співачка ніби не старіє, однак сама Брежнєва підкреслює: вона просто береже здоров'я, займається спортом і правильно харчується. Одного разу зірка сказала: «Моя хороша фігура – це приблизно 30% генетики і 70% праці! Я серйозно працюю над своїм тілом і вважаю, що інакше неможливо. Ви думаєте, я не розташована до повноти? Будь ласка, без ілюзій!».

Співачка також завжди зазначає, що якщо б вона почала їсти шкідливу пишу і забула про план харчування, то вже через пару місяців її фігура перетвориться в в'ялу і повну.

«Дуже багато і часто чую: я не можу без кави, я не можу без солодкого, я не можу без шоколаду і т. д. Я зараз скажу одну важливу річ: людина не може без повітря, води, мінімальної здорової їжі і любові. Без всього іншого людина може!

Всі ці звички і залежності придумуємо ми самі собі. Для виправдання, для заспокоєння совісті та пильності, а головне – з жалю до себе! Так що перестаємо себе жаліти, звички з шкідливих перетворюємо в корисні», - підкреслила Віра в Instagram. І, схоже, зірка права – її палкі фото вдало підтверджують сказане: головне берегти здоров'я.

Фанати співачки пишуть під постами свою думку, не соромлячись у словах:

«Чемпіон світу з бодібілдингу🔥🔥🔥🔥🔥», «Важко Костяну впоратися з такою красою🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «І мозок 👌», «А з меладзе все витрата?!», «І с*аку качай, на всякий випадок, раптом бумеранг», «Сильна Віра!», «Золоті слова! любов до себе.Зовсім не ідеальна,але чоловіки обожнюють мої 44.і головне хто їх дасть? але спорт - це життя і тіло потрібно тренувати,і любити себе теж💖💕❤️❤️», «So true!!!! 💙», «Тушка 😊», «Чорне на білому, або біле на чорному! Між двох кольорів!», «Чорний колір вам очееень йде🔥🔥🔥🔥🔥😘».

Незважаючи на скасований графік концертів, скасування низки проектів, а також модних зйомок, артистка не сумувала, займалася собою під час карантину і тепер активно надолужує згаяне. Зірка нещодавно засвітилася з Монатиком на виступі в Одесі, заспівавши свій новий хіт "Вечериночка". Тепер фанати активно діляться архівними та новими кадрами знаменитості, захоплюючись її образами.

На одному з таких фото Віра з'явилася в стильному білосніжному костюмі, що складається з вільних штанів і сорочки на гудзиках, які співачка не стала застібати до кінця. При цьому з-за глибокого вирізу Брежнєва засвітила "зайве" - частина ліфчика нюдового відтінку помітна крізь розчинені сорочку.

Волосся Віра, як і завжди, залишила без укладок, а на обличчі зовсім не помітний природний макіяж.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку