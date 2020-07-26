Віра показала себе без макіяжу і фотошопа

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва поділилася домашнім кадром, захопивши фігурою в чорній білизні

Незважаючи на щільний графік, роботу над різними проектами і постійну зайнятість з-за підготовки до майбутніх концертів (з-за карантину багато виступу зірка змушена була скасувати раніше), Віра продовжує стежити за собою, розповідає про своє харчування і дивує результатами, , пише Рoliteka.net.

На новому домашньому селфи співачка показала підтягнуту фігуру в чорному білизна. Віра також позувала без макіяжу і якихось укладок.

Раніше вона вже не раз відзначала, чтоз аналог здоров'я - це праця, великий і впевнений працю.

«Ви думаєте, я не розташована до повноти? Будь ласка, без ілюзій!», - якось сказала співачка.

При цьому вона також зазначала, що всі шкідливі звички слід виключити і не придумувати собі виправдання, адже насправді людина не може жити лише без повітря, води, мінімальної здорової їжі і любові. Без всього іншого людина може!

Віра вважає, що жаліти себе не варто, потрібно працювати над собою, піклуватися про харчування і не забувати про спорт.

Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, любить демонструвати струнку фігуру і активно розповідає про секрети успішного схуднення. Щоб інтригувати шанувальників на самому початку літнього сезону, нещодавно також Віра представила кілька кадрів в моднм купальнику нюдового відтінку.

Віра з'явилася на новому кадрі в модному купальнику ніжного кремового відтінку з акуратним вирізом на спині і захопила помітно більш стрункою фігурою і апетитними формами. Повернувшись спиною до об'єктиву, зірка підкреслила сідниці идеалньым чином.

Однак, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати в Instagram зірки нові знімки.

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