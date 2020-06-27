18-річна дочка супермоделі 90-їх Сінді Кроуфорд Кайя Гербер потішила шанувальників фото з двома чарівними створіннями

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі, що повністю приховує її обличчя, передає Politeka.net.

Проте найбільше уваги на знімку привертають до себе два маленьких цуценятка, яких модель притискає до грудей. Зазначимо, що тварини «підібрані» під колір чорно-білого купальника юної красуні: один з них білий, інший темний.

Крім того, навіть тут Кайя як істинна модель зуміла продемонструвати свою красу, похвалившись довгими стрункими ногами.

Фото зібрало понад 250 тисяч лайків і сотні коментарів. Серед тих, хто поставив «сердечко» дівчині, була і її легендарна мама.

Всього ж за життям красуні в цій мережі стежать 5,7 млн. людей.

У свої 18 років Кайя досягла неймовірних успіхів в модельному бізнесі. Маючи розкішну зовнішність і зріст 175 сантиметрів, дівчина вже з 14 років підкорює світові подіуми, встигнувши з'явитися на обкладинках найпопулярніших глянцевих журналів і продефілювавши на найвідоміших подіумах світу.

Кайя була музою дизайнера Карда Лагерфельда і навіть випустила з ним капсульну колекцію, у яку увійшли речі в стилі юної зірки – тінейджерські свитшоти, кроп-топи, міні-спідниці та ін.

З 2019 року міс Гербер є амбасадором бренду Yves Saint Laurent Beauté.

При цьому в спілкуванні з друзями дівчина, яка виросла в розкоші і любові, залишається простою і дуже щирою, а багатство і слава не зіпсували її.

Нагадаємо, що Кайя Гербер посвітила апетитними принадами під водою: «Зовсім як русалка».

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