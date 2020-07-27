Українська співачка Тіна Кароль заінтригувала прихильників яскравим кадром з нової фотосесії

Так, в цей раз на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явився кадр, який сама співачка викладала в Сториз. На представленому фото Тіна позувала в чорній спідниці і коротенькому топі в тон. При цьому на кадрі помітний незвичайний підпис.

"Магія починається зовсім скоро! Скоріше б... але я граю на ваших нервах..." - повідомляється на показаному кадрі. Схилилася на сірому стільці Тіна, яка виявила також свій плоский животик, викликала чималий ажіотаж у мережі серед фанатів:

«Ви готові? Як ви думаєте що нас чекає?🎉😍❤️ #тинакароль #фантіни», - пишуть на сторінці фантіни.

Ось що пишуть користувачі:

«Думаю, нас чекає щось грандіозне (якщо ми звичайно доживемо)🗿😂», «Смерть моєї нервової системи так точно🤪💕», «Я вже не знаю чого чекати🚬 🗿», «По ідеї, "Розрив серця"🔥🔥♥️😍😂», «Від Тиночки можна очікувати все , що завгодно 😍💛🔥», «Вона нахабно і відкрито визнається, що грає на наших нервах🔥», «Новий альбом! Сподіваюся, ця Магія відновить нам потім втрачені нерви?😂💜🔥✨», «...і здається не вистачає ще одного #дантина в описі 🙈🙉🙊», «Що вона задумала? Я втомилася пити таблетки від нервів».

Також, щоб підігріти інтерес до своєї персони, зірка вирішила поділитися жарким кадром в сонячному і милому образі. Тіна Кароль опублікувала в Instagram на своїй сторінці невеликий фотоколаж, на якому з'явилася в одному лише квітчастій боді. Автором фотосесії став Антон Кулаковський.

На новому фото артистка позує з яскравою посмішкою на обличчі і схилившись вперед, частково приховуючи свої форми в білому мереживному боді на тоненьких бретельках. При цьому світло-бежева тканина повністю розшитий мереживом, схожими на квіти (раніше зірка виставляла схожі кадри в профілі).

«Неймовірно красива 😍», «Малятко!!😻😻❤️», «неперевершена 😍🤤», «Умиротворена і ніжна 🌸😻», «Занадто прекрасно😍❤️❤️», «Сонечко 😍😇🔥», «Ніжність 🌸», «Дуже😻», «Яка ж ви гарна Тіна❤️❤️», «Я в казці? 😻👍», «Неймовірна левиця😍», «Сильно красиваяя😻🔥❤️», «Кайфую від ніг, а посмішка взагалі інший світ 😻🤤🤤🤤», «Боже мій, що за милота 😻😻😻😻😻😻», «Сонечко✨😍 Неймовірно красива❤️», - пишуть користувачі мережі.

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