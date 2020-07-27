Популярний український співак Сергій Бабкін здивував шанувальників раритетним фото

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував фото, на якому постав в дуже цікавому образі. Бабкін був одягнений у червоні джинси, а верхній одяг зняв. Він блиснув молодим підкачаним тілом, ставши в позу, готового до бою чоловіка. Виглядав Бабкін дуже свіжо.

«Добрий ранок. Ловіть раритетик. 1997 рік. Це театралка (театральний університет). Гра. Кожен з нас показував відому особистість. Кого я показував?»,- заінтригував артист.

За годину фото зібрало понад 5 тисяч лайків. В коментарях стали гадати, на кого схожий співак.

«Повинен був бути Ван Дамм. Але вийшов Джозеф Гордон-Левіт», «Який красень», «Крутий», «Шикарний», «Фредді Меркурі», «Хоча, може, і молодий Ван Дамм, у нього було таке фото у 80-х», «Ой, Ой. Хороший», «Брюс Лі?)», «Точно Брюс Лі», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Бабкін пообіцяв відповісти на загадку в своїх сторіс.

Раніше ми писали, що над Сергієм Бабкіним познущалися на передачі «Хто зверху?». Його одягли в наряд балерини. На співака натягнули білі панчохи, пуанти, рожеве боді і балетну пачку. Образ доповнили рожеві листочки на голові.

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