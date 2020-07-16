Відомий український співак Сергій Бабкін поділився зворушливим фото з дружиною і розповів про те, що готує сюрприз для українців

Артист поділився новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Бабкін розповів, що прямо зараз готує якийсь сюрприз до Дня Незалежності України. Він також поділився своїми фотографіями, зробленими, по всій видимості, під час минулих виступів ще до карантину.

На першому фото співак сидить на сцені під відкритим небом з гітарою в руці. Його стильний образ доповнюють модні окуляри і численні браслети і кільця на руках.

На другому фото він сидить там же, але вже притискає до себе і цілує в щоку свою дружину Сніжану.

Артист також показав знімок, на якому він стоїть в оточенні шанувальників.

«Готуємо щось дуже особливе до Дня Незалежності України», - підписав знімки Бабкін.

Шанувальники зраділи такій публікації співака і тут же почали її обговорювати. При цьому деякі помітили схожість між співаком в цьому образі і знаменитим актором Джонні Деппом.

«дуууже схожі Ви на Джонні Деппа в цьому образі», «Які ж ви класні. Навіть через фото передається настрій», «Де маски?», «Комбік класний», - пишуть люди.

Нагадаємо, Сергій Бабкін в одних трусах показав «козу» і розчулив мережу: «Типу крутий».

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін посвітив гідністю в балетній пачці, Каменських не витримала: «Який гарненький».

Також Politeka писала, що зарослий Бабкін вразив новою зовнішністю, Кошовий з "Квартал 95" схвалює: "Мені хотілося бути різним".