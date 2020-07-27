Знаменита співачка Ані Лорак показала свої прекрасні образи в чорних убраннях
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість часто хвалиться одягом перед шанувальниками. Ані Лорак дуже йдуть саме чорні вбрання, і вона регулярно викладає на своїй сторінці в "Instagram" нові фотографії.
На одному зі знімків співачка позує в облягаючому комбінезоні у двері великого гаража, освітлена яскравими променями сонця. Ремінь на талії струнку фігуру знаменитості, а пікантності образу додали голі щиколотки і виріз, який виділив груди.
Трохи раніше Ані Лорак поділилася знімком, для якого вибрала матово-чорне плаття з великим декольте. Ще більш відвертим наряд зробили вирізи на талії.
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В інший раз Ані Лорак покрасовалось більш відвертим вбранням. Вона одягла екстремально коротке чорне плаття, яке практично повністю оголило її ноги. Поверх артистка накинула шкіряну куртку з металевим декором, а на ноги взула туфлі на високій платформі.
Ще одне гарне плаття Ані Лорак наділу з нагоди дня народження своєї дочки Софії. Співачка з'явилася на святі в чорному приталеній сукні нижче колін, яке відкрило плечі і підкреслило струнку фігуру. Оборки акцентували увагу на бюсті, який, однак, весь сховався під тканиною. Образ довершили окуляри і стильний чорний клатч.
Варто відзначити, що на дні народження Софії був і її знаменитий хресний - Філіп Кіркоров.
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