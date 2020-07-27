Знаменитая певица Ани Лорак показала свои самые прекрасные образы в черных нарядах
Как сообщает Politeka.net, знаменитость часто хвастается одеждой перед поклонниками. Ани Лорак очень идут именно черные наряды, и она регулярно выкладывает на своей странице в "Инстаграм" новые фотографии.
На одном из снимков певица позирует в облегающем комбинезоне у двери большого гаража, освещенная яркими лучами солнца. Ремень на талии стройную фигуру знаменитости, а пикантности образу придали обнаженные щиколотки и вырез, выделивший грудь.
Немногим ранее Ани Лорак поделилась снимком, для которого выбрала матово-черное платье с большим декольте. Еще более откровенным наряд сделали вырезы на талии.
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В другой раз Ани Лорак покрасовалось более откровенным нарядом. Она надела экстремально короткое черное платье, которое практически полностью обнажило ее ноги. Поверх артистка накинула кожаную куртку с металлическим декором, а на ноги обула туфли на высокой платформе.
Еще одно красивое платье Ани Лорак надела по случаю дня рождения своей дочери Софии. Певица появилась на празднике в черном приталенном платье ниже колен, которое обнажило плечи и подчеркнуло стройную фигуру. Оборки акцентировали внимание на бюсте, который, однако, весь спрятался под тканью. Образ довершили очки и стильный черный клатч.
Стоит отметить, что на дне рождения Софии был и ее знаменитый крестный - Филипп Киркоров.
Напомним, Лазарева в одних плавках засняли с "любовником" на отдыхе, Ани Лорак не у дел.
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