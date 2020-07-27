Знаменитая певица Ани Лорак показала свои самые прекрасные образы в черных нарядах

Как сообщает Politeka.net, знаменитость часто хвастается одеждой перед поклонниками. Ани Лорак очень идут именно черные наряды, и она регулярно выкладывает на своей странице в "Инстаграм" новые фотографии.

На одном из снимков певица позирует в облегающем комбинезоне у двери большого гаража, освещенная яркими лучами солнца. Ремень на талии стройную фигуру знаменитости, а пикантности образу придали обнаженные щиколотки и вырез, выделивший грудь.

Немногим ранее Ани Лорак поделилась снимком, для которого выбрала матово-черное платье с большим декольте. Еще более откровенным наряд сделали вырезы на талии.

В другой раз Ани Лорак покрасовалось более откровенным нарядом. Она надела экстремально короткое черное платье, которое практически полностью обнажило ее ноги. Поверх артистка накинула кожаную куртку с металлическим декором, а на ноги обула туфли на высокой платформе.

Еще одно красивое платье Ани Лорак надела по случаю дня рождения своей дочери Софии. Певица появилась на празднике в черном приталенном платье ниже колен, которое обнажило плечи и подчеркнуло стройную фигуру. Оборки акцентировали внимание на бюсте, который, однако, весь спрятался под тканью. Образ довершили очки и стильный черный клатч.

Стоит отметить, что на дне рождения Софии был и ее знаменитый крестный - Филипп Киркоров.

Напомним, Лазарева в одних плавках засняли с "любовником" на отдыхе, Ани Лорак не у дел.

Как сообщала Politeka, роман Лорак и бывшего мужа TAYANNA: певица наконец раскрыла карты, "живут вместе и...".

Также Politeka писала, что Лорак в горячих объятиях Лазарева открыто показала свою любовь: "Мы ждали так долго...".