Конфлікт між Меган Маркл і Кейт Міддлтон міг припинитися в один момент
Про це пише таблоїд Mail on Sunday.
За інформацією інсайдерів, Меган Маркл відкинула ініціативу Кейт Міддлтон щодо примирення після тривалого конфлікту.
Кейт, яка досі згадувалася в ЗМІ як миротворець між онуками королеви Єлизавети, насправді ніколи не намагалася подружитися з Меган Маркл.
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Більш того, у герцогинь не було ніяких спільних інтересів. На початку відносин Кейт, дійсно, намагалася заслужити розташування нової родички і навіть готувала їй веганські страви. Але заслужити розташування Меган їй не вдалося.
«Вони з усіх сил намагалися зберегти ввічливість, але не мали нічого спільного, крім того, що жили в Кенсингтонському палаці», - говориться в книзі, яка присвячена життю Маркл і принца Гаррі.
За словами інсайдерів, як-то раз Кейт Міддлтон і Меган Маркл одночасно вийшли з палацу, щоб відправитися за покупками в однаковий супермаркет. Дружина Вільяма, побачивши Маркл, демонстративно сіла у свій Range Rover, залишивши невістку в самоті стояти на вулиці.
Масло у вогонь підливали й королівські придворні, які всіма силами намагалися посварити Маркл і Міддлтон: будували підступи і плели інтриги навколо герцогинь.
І одного разу Кейт Міддлтон, в знак примерения, подарувала Меган Маркл розкішний букет квітів. Але дружина принца Гаррі не оцінила такий жест, недвозначно давши зрозуміти, що квітів для завершення конфлікту недостатньо.
Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон
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