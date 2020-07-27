Конфлікт між Меган Маркл і Кейт Міддлтон міг припинитися в один момент

Про це пише таблоїд Mail on Sunday.

За інформацією інсайдерів, Меган Маркл відкинула ініціативу Кейт Міддлтон щодо примирення після тривалого конфлікту.

меган маркл, кейт міддлтон, скрін

Кейт, яка досі згадувалася в ЗМІ як миротворець між онуками королеви Єлизавети, насправді ніколи не намагалася подружитися з Меган Маркл.

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Більш того, у герцогинь не було ніяких спільних інтересів. На початку відносин Кейт, дійсно, намагалася заслужити розташування нової родички і навіть готувала їй веганські страви. Але заслужити розташування Меган їй не вдалося.

«Вони з усіх сил намагалися зберегти ввічливість, але не мали нічого спільного, крім того, що жили в Кенсингтонському палаці», - говориться в книзі, яка присвячена життю Маркл і принца Гаррі.

За словами інсайдерів, як-то раз Кейт Міддлтон і Меган Маркл одночасно вийшли з палацу, щоб відправитися за покупками в однаковий супермаркет. Дружина Вільяма, побачивши Маркл, демонстративно сіла у свій Range Rover, залишивши невістку в самоті стояти на вулиці.

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Масло у вогонь підливали й королівські придворні, які всіма силами намагалися посварити Маркл і Міддлтон: будували підступи і плели інтриги навколо герцогинь.

І одного разу Кейт Міддлтон, в знак примерения, подарувала Меган Маркл розкішний букет квітів. Але дружина принца Гаррі не оцінила такий жест, недвозначно давши зрозуміти, що квітів для завершення конфлікту недостатньо.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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