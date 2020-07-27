Російська співачка Ольга Бузова похвалилася гарячим знімком зі знаменитим колегою

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала спільне фото на своїй сторінці в "Instagram".

Ольга Бузова зустрілася з кумиром 90-х співаком Андрієм Григор'євим-Аполлоновим, солістом групи "Іванушки International". Нещодавно знаменитість відзначив 50-річний ювілей, з чим колега поспішила його привітати при зустрічі.

"З днем народження @apollonov_ag 🌻 Я виросла на твоїх піснях, і щаслива бути серед твоїх друзів сьогодні 🥰❤️ дивлячись на тебе, можна сказати, що в 50 життя тільки починається 💫 Спасибі за те, що ти у нас є 🙏🏻", - написала Ольга Бузова.

На фотографії дівчина пристрасно обнімає "рудого з Іванушок", щоб зробити селфи. Андрій Григор'єв-Аполлонов у відповідь притискається майже до самого обличчя співачки і млосним поглядом дивиться в камеру. Варто відзначити, що на Ользі Бузовій легке плаття з великим V-подібним вирізом на грудях, а її супутник надів яскраву різнокольорову сорочку.

Користувачі соціальної мережі відреагували на зустріч двох знаменитостей в коментарях:

"Оля, ти як завжди неймовірна 🔥🔥👑"; "Яка крута фотка❤️"; "Ой, який гарний кадр 😍 сукня подобається 🔥"; "які Красиві 🔥😍😍😍😍😍"; "Яка ти сонячна і красива 😻😻😻😻"; "Ох, хто не мріяв про рудого з Іванушек в 90х? Ну, тільки ті, хто планував весілля з Андрієм Губіним😂"; "50😳добре зберігся Андрюха👍👍👍"; "Він точно заморожений! Чудово зберігся❤️".

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