Алла Пугачова справила фурор в мережі відвертою заявою про вік

Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео з'явилося на фан-сторінці, присвяченій молодшої дочки Примадонни Єлизаветі Галкіної. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

«Тут пішла тенденція звинувачувати мене в старості, як ніби люди самі не будуть старіти. Пишуть: «Дивіться, яка вона без фарби, без усього!» А я виросла на принципі: «Молодим скрізь у нас дорога, старикам у нас всюди пошана!» І ось тітонька 70-років, яка виросла на цих правилах, раптом читаю про себе: «Стара, така - рассякая!». Думаю: «А я тобі додам! Порадій, гад!». Так, я стара. І нічого з цим вдіяти не можу. І говорити про те, що у мене душа молода - я теж не буду. Так, я старію. Вже лягаєш і думаєш: «Прокинутися б!» Ось встаєш і думаєш: «Треба посидіти, щоб голова не закрутилася! А то встанеш, впадеш ще», - заявила артистка.

Пугачова підкреслила, що не звертає уваги на хейтерів.

«Смішний той чоловік, який реагує на такі випади в Инстаграме: «Як вони могли назвати мене бабою?» Плювати я хотіла. Мені головне, щоб стенти (Алла Борисівна з-за проблем з серцем перенесла стентування судин -Ред.) мої не випали, ніжки мої (до речі, красиві досі) ходили. Головне інше — бажання жити сьогоднішнім миттю», - зазначила Співачка.

Зазначимо, позиція артистки захопила користувачів мережі.

«Да фору дасть з таким позитивом багатьом молодим, а то сидять ще 30 нема а вже ниють», «Ви приклад для наслідування. Алла Борисівна дай Бог Вам здоров'я на многії літа», «Молодець, Алла», «Алла Борисівна супер! Завжди на висоті! Бравооо!», - пишуть в коментарях.

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