Алла Пугачева произвела фурор в сети откровенным заявлением о возрасте

Как сообщает Politeka.net, соответствующее видео появилось на фан-страничке, посвященной младшей дочери Примадонны Елизавете Галкиной. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

«Тут пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. Пишут: «Смотрите, какая она без краски, без всего!» А я выросла на принципе: «Молодым везде у нас дорога, старикам у нас везде почет!» И вот тетенька 70-лет, выросшая на этих правилах, вдруг читаю о себе: «Старуха, такая - рассякая!». Думаю: «А я тебе добавлю! Порадуйся, гад!». Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая - я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы!» Вот встаешь и думаешь: «Надо посидеть, чтобы голова не закружилась! А то встанешь, упадешь еще», - заявила артистка.

Пугачева подчеркнула, что не обращает внимания на хейтеров.

«Смешон тот человек, который реагирует на такие выпады в Инстаграме: «Как они могли назвать меня старухой?» Плевать я хотела. Мне главное, чтобы стенты (Алла Борисовна из-за проблем с сердцем перенесла стентирование сосудов -Ред.) мои не выпали, ножки мои (кстати, красивые до сих пор) ходили. Главное другое — желание жить сегодняшним мгновением», - отметила Примадонна.

Отметим, позиция артистки восхитила пользователей сети.

«Да фору даст с таким позитивом многим молодым, а то сидят еще 30 нет а уже ноют», «Вы пример для подражания. Алла Борисовна дай Бог Вам здоровья на многие лета», «Молодец, Алла», «Алла Борисовна супер! Всегда на высоте! Бравооо!», - пишут в комментариях.

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