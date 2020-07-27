Стало відомо, хто може розраховувати на нові грошові компенсації від держави

Про це пише портал 24.

Як відомо, в Раді зареєстрували законопроект, що передбачає виплату компенсацій українцям, потерпілим від насильницьких кримінальних порушень.

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Цей документ призведе до додаткового навантаження на бюджет, оскільки держава буде змушена сплачувати певні кошти з сумнівною перспективою їх повернення.

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В документі прописано, що буде створено спеціальний фонд, наповнювати який планують за рахунок засуджених, стягуючи з них відповідний збір в залежності від тяжкості скоєного правопорушення. Також ініціатора законопроекту пропонують, щоб закон набув чинності через рік після початку формування спеціального фонду.

Згідно з документом, потерпілий має право на відшкодування шкоди у зв'язку з:

  • втратою заробітку або доходу внаслідок спричинення насильницьким кримінальним правопорушенням шкоди його здоров'ю;
  • понесенням витрат на медичні послуги, придбання ліків та медичних виробів.

У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди за витрати на лікування або поховання отримають його родичі.

Мінімальний розмір відшкодування передбачається на рівні 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз близько 940 гривень) у розрахунку на одну людину в день звернення. 

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Для отримання відшкодування жертві або його близьким потрібно подати відповідну заяву та документи, які, зокрема, підтверджують понесені витрати, зокрема розмір втраченого заробітку.

У випадку ж, коли потерпілий не зможе надати необхідний пакет документів, що підтверджують такі витрати, йому виплатять 40% від мінімального розміру встановленої виплати (~ 336 гривень).

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