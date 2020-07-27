Теперь все зависит от нардепов

Стало известно, кто может рассчитывать на новые денежные компенсации от государства

Об этом пишет портал 24.

Как известно, в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий выплату компенсаций украинцам, пострадавшим от насильственных уголовных нарушений.

Этот документ приведет к дополнительной нагрузке на бюджет, поскольку государство будет вынуждено выплачивать определенные средства с сомнительной перспективой их возврата.

В документе прописано, что будет создан специальный фонд, наполнять который планируют за счет осужденных, взимая с них соответствующий сбор в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Также инициатора законопроекта предлагают, чтобы закон вступил в силу через год после начала формирования специального фонда.

Согласно документу, потерпевший имеет право на возмещение вреда в связи с:

потерей заработка или дохода вследствие причинения насильственным уголовным правонарушением вреда его здоровью;

понесением расходов на медицинские услуги, приобретение лекарств и медицинских изделий.

В случае смерти потерпевшего, право на возмещение ущерба за расходы на лечение или погребение получат его родственники.

Минимальный размер возмещения предполагается на уровне 40% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас около 940 гривен) в расчете на одного человека в день обращения.

Для получения возмещения жертве или его близким нужно подать соответствующее заявление и документы, которые, в том числе, подтверждают понесенные расходы, в частности размер утраченного заработка.

В случае же, когда потерпевший не сможет предоставить необходимый пакет документов, подтверждающих такие расходы, ему выплатят 40% от минимального размера установленной выплаты (~ 336 гривен).

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