Стало известно, кто может рассчитывать на новые денежные компенсации от государства
Об этом пишет портал 24.
Как известно, в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий выплату компенсаций украинцам, пострадавшим от насильственных уголовных нарушений.
Этот документ приведет к дополнительной нагрузке на бюджет, поскольку государство будет вынуждено выплачивать определенные средства с сомнительной перспективой их возврата.
ЗНО-2020: названы города, где выпускники добились наибольшего успеха
Ана Чери без белья задрала платье и показала, чем покоряет мужчин: выглядит великолепно
Басков изменился до неузнаваемости и ошарашил выходкой из-за водки: "Все время от скуки..."
Игривая Лорак раздвинула ноги, показав возможности молодого тела: «Не каждая это сделает!»
В документе прописано, что будет создан специальный фонд, наполнять который планируют за счет осужденных, взимая с них соответствующий сбор в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Также инициатора законопроекта предлагают, чтобы закон вступил в силу через год после начала формирования специального фонда.
Согласно документу, потерпевший имеет право на возмещение вреда в связи с:
- потерей заработка или дохода вследствие причинения насильственным уголовным правонарушением вреда его здоровью;
- понесением расходов на медицинские услуги, приобретение лекарств и медицинских изделий.
В случае смерти потерпевшего, право на возмещение ущерба за расходы на лечение или погребение получат его родственники.
Минимальный размер возмещения предполагается на уровне 40% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас около 940 гривен) в расчете на одного человека в день обращения.
Для получения возмещения жертве или его близким нужно подать соответствующее заявление и документы, которые, в том числе, подтверждают понесенные расходы, в частности размер утраченного заработка.
В случае же, когда потерпевший не сможет предоставить необходимый пакет документов, подтверждающих такие расходы, ему выплатят 40% от минимального размера установленной выплаты (~ 336 гривен).
Напомним, дополнительная соцпомощь в Украине, кто получит деньги от Кабмина
Как сообщала Politeka, деньги на повышение уже есть: что будет с зарплатами в Украине, неожиданное заявление Минфина.
Также Politeka писала о трехкратном повышении зарплат, украинцам назвали точные даты: "Не дожидаясь нового года".