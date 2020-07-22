Сразу нескольким категориям граждан правительство решило помочь деньгами

Решение о выделении средств было принято в среду, 22 июля, на заседании Кабинета министров Украины, передает Politeka.net со ссылкой на сайт ведомства.

Так, компенсацию выплатят пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях, также дополнительные средства выделили на одноразовую денежную помощь семьям погибших и пострадавших во время антитеррористической операции, кроме того приняли проект постановления о пересчете социальной помощи для детей, нуждающихся в дополнительной помощи государства.

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В частности, правительство выделило 54,7 млн гривен для пострадавших от пожаров на Луганщине. Жителям Житомирщины "перепало" поменьше - 2,1 млн гривен.

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Что касается одноразовой денежной помощи семьям тех, кто погиб во время участия в АТО, и тех, кто получил инвалидность вследствие ранений, - общая сумма выплат составит 13,1 млн гривен.

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Насчет государственной социальной помощи на детей, над которыми установлена опека, согласно решению, сумма выплат составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. На детей с инвалидностью - 3,5 размера прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали, в Минфине рассказали, есть ли в бюджете деньги на повышение минимальной зарплаты. 

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что на данный момент в бюджете уже есть деньги на повышение минималки до 5000 гривен, которое запланировано на 2020 год. А вот до 6-6,5 тысяч гривен - средства еще ищут.

Напомним, в планах Кабмина в следующем году дважды повысить минимальную зарплату – до 6 тыс. гривен, а потом до 6,5 тысяч. Сейчас минималка в Украине составляет 4723 гривны.

Напомним, что пенсии украинцам повысят в два раза, в Кабмине назвали сроки и цифры: "Не ниже 40% от зарплаты..."

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