Кто может рассчитывать на повышенные выплаты

Раскрыты подробности повышения минимальной зарплаты в Украине

Об этом пишет Апостроф.

Как известно, первое повышение минималки запланировано на сентябрь 2020 года, а уже в следующем году ее увеличает еще дважды.

Если планы Кабинета министров будут реализованы, через год минимальная зарплата в Украине составит 6500 гривен, что почти на 40% больше, чем на сегодняшний день.

И особенность нынешних планов Кабинета министров в том, что "минималку" поднимут, не дожидаясь нового года.

Стоит отметить, что с 1 января "минималка" в Украине составляет 4723 гривны. Но уже с 1 сентября, если планы правительства будут реализованы, она увеличится до 5000 гривен (рост составит 277 гривен или 5,9%).

При этом с 1 января следующего года минимальную зарплату украинцев поднимут сразу на 1000 гривен или на 20% - до 6000 гривен. С 1 июля 2021 года ожидается еще один перерасчет "минималки" - до 6500 гривен (на 500 гривен или 8,3%).

Таким образом, чуть более чем за год размер "минималки" в нашей стране должен вырасти на 1777 гривен (37,6%).

Однако, как уверяют эксперты, с экономической точки зрения увеличение "минималки" не имеет какого-либо обоснования.

"В экономике ничего такого не происходит, чтобы так резко росли доходы, соответственно, нет для этого никаких причин, кроме популистских", - заявил аналитик Сергей Фурса и предупредил, что такой шаг только увеличит давление на государственный бюджет.

Более того, Сергей Фурса предупреждает, что такое повышение минимальной зарплаты может спровоцировать рост цен, хотя у Шмыгаля это всячески опровергают.

"На самом деле, основным драйвером инфляции в последнее время был рост доходов населения. В этом году инфляция замедлилась, потому что доходы не очень растут, но, если мы искусственно закидываем (в экономику) деньги, то, конечно же, появляются инфляционные риски", - добавил финансовый аналитик.

Ранее мы рассказывали о перерасчете пенсий после повышения минимальной зарплаты.

Индексация выплат затронет тех украинцев, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. Уже с июля следующего года такие пенсионеры будут получать не меньше 2600 грн ежемесячно.

С учетом, что в 2021 году Кабинет министров обещает сделать доплату в 500 грн всем льготникам, кто имеет достаточно стажа и кто достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги

Как сообщала Politeka, индексация пенсий в Украине, кто получит повышенные выплаты с 1 июля

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