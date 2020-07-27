Не стало легендарної актриси Олівії де Хевілленд - останній з живих зірок фільму "Віднесені вітром" 1939 року, яка виконала роль Мелані

Британсько-американська актриса пішла з життя у Парижі. Їй було 104 роки, повідомляє The Hollywood Reporter.

Актриса двічі отримувала "Оскар", а в 2017 році їй присвоїли титул дами-командора ордена Британської імперії.

Олівія де Хевілленд народилася в 1916 році. В 1939 році вона зіграла у фільмі "Віднесені вітром". Вона виконала роль Мелані Гамільтон Уїлкс, дружини Ешлі Уїлкса, в якого закохалася головна героїня Скарлетт о'Хара. Олівія де Хевілленд була номінована на "Оскар" за цю роль, але не отримала премію. Їй двічі присуджували "Оскар" — у 1947 та 1950 роках за ролі у фільмах "Кожному своє" і "Спадкоємиця".

Також Олівія де Хевілленд відома за ролями в "Пригоди Робін Гуда", "Тихіше, тихіше, мила Шарлотта" та інших. У 1944 році вона виграла суд проти Warner Bros. У 1936 році вона уклала семирічний договір зі студією. Однак він повинен був закінчитися не через цей термін, а через 2555 днів на знімальному майданчику. Після цього суд зобов'язав студії вказувати дати початку та закінчення договору.

Олівія де Хевілленд - єдина зірка "Віднесених вітром", яка дожила до нашого часу. Її партнери Кларк Гейбл і Вів'єн Лі - Ретт Батлер і Скарлетт Про’Хара - померли ще в 60-е. Леслі Хауард, грав Ешлі Уїлкса, загинув в авіакатастрофі в 1943-му, Хетті Макденіел, після ролі Мамушки стала першою чорношкірою акторкою, удостоєний "Оскара", померла в 1952-м. А виконавиця ролі самовідданої і приємною у всіх відносинах Мелані дожила до нового століття і чудово провела в ньому 20 років.

В сто з гаком років Олівія де Хевілленд без проблем піднімалася і спускалася по сходах в паризькому особняку, багато читала, незважаючи на вікові проблеми з очима, сама відповідала на питання, задані по електронній пошті. І у відповідь на питання про довголіття говорила, що головне - це любити, сміятися і постійно чогось вчитися.

Рік тому соцмережі облетіла свіжа фотографія Олівії: у 103 роки вона расссекала на велосипеді по паризькими вулицями.

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