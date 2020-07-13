Стало известно о новой трагедии в семье звезды Голливуда Джона Траволты
Об этом пишет Politeka.net.
Печальную новость в своем личном микроблоге Instagram сообщил сам Джон Траволта.
В частности, он сообщил, что его 57-летняя жена Келли Престон "проиграла борьбу с раком".
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Супруга звезды "Криминального чтива" последние два года боролась с онкологическим заболеванием.
"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы... Моя семья и я всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней... Я некоторое время буду с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать нас какое-то время. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую вашу любви в предстоящие недели и месяцы. Вся моя любовь...", - написал он в своем Instagram.
Стоит отметить, что первая жена Джона Траволты также скончалась от онкологического заболевания. В 1977 году актер должен был сыграть свадьбу с Дайаной Хайленд, но девушка умерла накануне церемонии.
Уже через 11 лет Джон Траволта встретился с Келли Престон, которая родила актеру трех детей. Но и на этом проблемы не закончились. В январе 2009 года старший сын Траволты Джетт скончался в возрасте шестнадцати лет в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, в ванной комнате дома семьи Траволта на Багамских островах.
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