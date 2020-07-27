Не стало легендарной актрисы Оливии де Хэвилленд - последней из живых звезд фильма "Унесенные ветром" 1939 года, которая исполнила роль Мелани

Британско-американская актриса ушла из жизни в Париже. Ей было 104 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса дважды получала "Оскар", а в 2017 году ей присвоили титул дамы-командора ордена Британской империи.

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году. В 1939 году она сыграла в фильме "Унесенные ветром". Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого влюбилась главная героиня Скарлетт О'Хара. Оливия де Хэвилленд была номинирована на "Оскар" за эту роль, но не получила премию. Ей дважды присуждали "Оскар" — в 1947 и 1950 годах за роли в фильмах "Каждому свое" и "Наследница".

Также Оливия де Хэвилленд известна по ролям в "Приключениях Робин Гуда", "Тише, тише, милая Шарлотта" и других. В 1944 году она выиграла суд против Warner Bros. В 1936 году она заключила семилетний договор со студией. Однако он должен был закончиться не через этот срок, а через 2555 дней на съемочной площадке. После этого суд обязал студии указывать даты начала и окончания договора.

Оливия де Хэвилленд - единственная звезда "Унесенных ветром", дожившая до нашего времени. Ее партнеры Кларк Гейбл и Вивьен Ли - Рэтт Батлер и Скарлетт О’Хара - скончались еще в 60-е. Лесли Хауард, игравший Эшли Уилкса, погиб в авиакатастрофе в 1943-м, Хэтти МакДэниел, после роли Мамушки ставшая первой чернокожей актрисой, удостоенной "Оскара", умерла в 1952-м. А исполнительница роли самоотверженной и приятной во всех отношениях Мелани дожила до нового века и прекрасно провела в нем 20 лет.

В сто с лишним лет Оливия де Хэвилленд без проблем поднималась и спускалась по лестнице в парижском особняке, много читала, несмотря на возрастные проблемы с глазами, сама отвечала на вопросы, заданные по электронной почте. И в ответ на вопросы о долголетии говорила, что главное - это любить, смеяться и постоянно чему-то учиться.

Год назад соцсети облетела свежая фотография Оливии: в 103 года она расссекала на велосипеде по парижским улицам.

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