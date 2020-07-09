Хочешь не хочешь, но начинаешь верить в проклятье

33-летняя звезда популярного американского сериала "Хор" Ная Ривера, сыгравшая чирлидершу Сантану Лопес, таинственно исчезла во время прогулки на воде с сыном

Так, актриса вместе с 4-летним сыном по имени Джоси отправилась отдохнуть на озеро Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния. Девушка арендовала лодку около часа дня. Спустя три часа мальчика в спасательном жилете нашли в лодке самого, а его мать бесследно пропала.



Как сообщил шериф округа Вентура, Ривера предположительно утонула во время купания. Сейчас продолжаются поиски тела погибшей.

Машина знаменитости была обнаружена неподалеку на парковке - с нетронутыми вещами в салоне.

Примечательно, последним фото, опубликованным в Инстаграм Риверы, стал трогательный кадр с малышом. Девушка нежно обнимает сына.

"Только мы вдвоем", - говорится в подписи.

Узнав о трагедии, пользователи тут же предположили, что сериал "Хор" - проклят. Дело в том, что это уже не первое несчастье, которое случается с актерами этого проекта.

Так, ранее актер Кори Монтейт, исполнивший одну из главных ролей в "Хоре", умер в Ванкувере в Канаде на 32-м году жизни. Вкрытие показало, что причиной смерти стало токсическое отравление организма после употребления героина в смеси с алкоголем.

Еще одна звезда Марк Саллинг покончил с собой, не выдержав обвинений в педофилии. Во время обыска в его доме полицейские обнаружили более 50 тысяч фотографий и видеозаписей запрещенного содержания.

"Ощущение, что сериал прокляли. То один актер умер, другой педофилом оказался, теперь это.. Очень жаль ее"; "там один от передоза умер и еще один покончил жизнь самоубийством. Да и Ная имела какие-то проблемы с законов вроде в насилии обвинялась или что-то в этом духе"; "Какой ужас!!! Проклятый проект :(((", - комменитируют в сети случившееся.

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