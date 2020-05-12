Многих актеров мистического сериала уже нет в живых

Умерла еще одна звезда сериала «Мастер и Маргарита», с которым связанно множество мистических слухов

Российская актриса Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге 10 мая. Об этом сообщается на сайте Малого драматического театра (МДТ), в котором служила и была там старейшей артисткой.

Актрисе было 92 года, она не дожила 10 дней до своего дня рождения.

Григорьева с 1952 года выступала на сцене МДТ, где сыграла более 50 ролей.

Помимо сериала "Мастер и Маргарита" она также снималась в таких картинах: "Дон Кихот", "Дом", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей".

В сериале Бортко Григорьева сыграла жену Николая Ивановича, соседа по дому Маргариты.

Отметим, режиссерско-актерской среде поговаривают о так называемом "проклятье" романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Постановки и экранизации романа непременно сопровождают различные мистические неприятные события.

Отметим, что из актеров, которые снялись в сериале "Мастер и Маргарита" (2005 год) Владимир Бортко, многих уже нет в живых.

Первой жертвой «проклятия» 2 октября 2005 года стал актер Александр Чабан, исполнивший роль следователя, который вел розыск Воланда. Он пропал незадолго до премьеры. Найден мертвым в своей квартире. Обстоятельства смерти неизвестны. Ему было 47 лет.

28 сентября 2006 года умер актер Павел Комаров, сыгравший вора на пристани. Это он украл одежду купавшегося поэта Ивана Бездомного. Комаров был ведущим актером Царицынского ТЮЗа, основал музыкальную группу «Группа риска».

27 декабря 2006 года не стало 67-летнего Станислава Ландграфа, сыгравший критика Латунского.

27 апреля 2007 года ушел из жизни народный артист СССР Кирилл Лавров, сыгравший Понтия Пилата.

В этот же день провалился под лед во время рыбалки и умер Евгений Меркурьев (счетовод).

3 января 2008 года в возрасте 54 лет от рака легких умер Александр Абдулов (Коровьев).

7 апреля 2008 года скончался Андрей Толубеев, который озвучивал Алоизия Могарыча.

25 января 2009 года умер актер Юрий Оськин (швейцар Николай).

23 декабря 2009 года не стало актрисы Галины Барковой, сыгравшей в сериале продавщицу фруктов.

25 февраля 2010 года был найден мертвым в собственной квартире исполнитель роли Ивана Бездомного заслуженный артист России Владислав Галкин. Ему было всего 38 лет.

20 августа 2010 года из-за послеоперационного сепсиса умер Станислав Соколов, исполнивший роль секретаря Понтия Пилата.

11 ноября 2012 от рака умер актер Илья Олейников, исполнивший роль финдиректора “Варьете”.

30 марта 2013 года не стало Валерия Золотухина, который сыграл председателя жилтоварищества Никанора Ивановича Босого. Причиной смерти стала злокачественная опухоль мозга, не поддающаяся операбельному лечению.

Напомним, звезду "Мастера и Маргариты" срочно увезли в больницу, назван страшный диагноз: подробности.

Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая российская актриса: «звездный муж остался вдовцом».

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