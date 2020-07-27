Курс валют в Украине 27 июля начнет падать буквально с первых минут торгов на межбанке, гривна долго собиралась с силами
Так, доллар начнет новую рабочую неделю с мощного падения в -0,122. Евро также устремится вниз, хотя и не так сильно: - 0,012 грн, передает Politeka.
Курс валют в Украине 27 июля от НБУ выглядит следующим образом:
100 долларов — 2775,59 грн;
100 евро — 3222,46 грн.
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Уточним, что вместе с валютой рухнет и российский рубль, который можно будет купить за 0,39 копеек.
До этого мы рассказывали, что колебания курса доллара, который в последнее время уверено ползет вверх, не на шутку встревожили украинцев.
Что на самом деле происходит с долларом, и какова позиция национальной валюты, рассказал эксперт по экономическим вопросам Юрий Атаманюк.
По его словам, причин тому, что доллар «лихорадит», две:
«Первая – это политическая. Та, которой не должно было быть. Ну, во-первых, президент сказал, что доллар должен быть 30. А почему 30, а не 31 или 29? И почему об этом вообще говорит президент? Вторая основа – экономическая. У нас очень большой процент иностранцев, владеющих облигациями внутреннего государственного займа. Общая сумма - около ста миллиардов гривен. Понятно, что иностранцы завели доллар по 28, понятно, что они купили облигации с высокой рентабельностью, допустим, с 15% годовых, и когда еще на 15% ревальвировали гривну, то они выиграли вдвойне».
Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.
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