Курс валют в Украине 27 июля начнет падать буквально с первых минут торгов на межбанке, гривна долго собиралась с силами

Так, доллар начнет новую рабочую неделю с мощного падения в -0,122. Евро также устремится вниз, хотя и не так сильно: - 0,012 грн, передает Politeka.

Курс валют в Украине 27 июля от НБУ выглядит следующим образом:

100 долларов — 2775,59 грн;

100 евро — 3222,46 грн.

Уточним, что вместе с валютой рухнет и российский рубль, который можно будет купить за 0,39 копеек.

До этого мы рассказывали, что колебания курса доллара, который в последнее время уверено ползет вверх, не на шутку встревожили украинцев.

Что на самом деле происходит с долларом, и какова позиция национальной валюты, рассказал эксперт по экономическим вопросам Юрий Атаманюк.

По его словам, причин тому, что доллар «лихорадит», две:

«Первая – это политическая. Та, которой не должно было быть. Ну, во-первых, президент сказал, что доллар должен быть 30. А почему 30, а не 31 или 29? И почему об этом вообще говорит президент? Вторая основа – экономическая. У нас очень большой процент иностранцев, владеющих облигациями внутреннего государственного займа. Общая сумма - около ста миллиардов гривен. Понятно, что иностранцы завели доллар по 28, понятно, что они купили облигации с высокой рентабельностью, допустим, с 15% годовых, и когда еще на 15% ревальвировали гривну, то они выиграли вдвойне».

Напомним, курс валют резко изменится, гривну ждет болезненный удар: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, фальшивые деньги наводнили Украину, в НБУ назвали самые опасные купюры: что нужно знать.

Также Politeka писала, что у гривны есть шанс, украинцев предупредили о долларе по 10: "Курс должен быть..."