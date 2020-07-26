Екс-учасниця «золотого складу» культової групи «ВІА Гра» Надія Мейхер поділилася з підписниками новим одкровенням

На своїй сторінці в соціальній мережі фейсбук співачка розповіла про те, з чим стикається людина на шляху до успіху, передає Politeka.net.

«За кожною мрією стоїть велика праця, мужність, терпіння, непохитність, тверезість розуму, сила духу... Загалом працювати завжди є над чим... Адже наш особистісний розвиток не має кордонів... І тільки закомплексованість сковує людину, їй нічого не залишається, як нарікати на везіння в інших і власну невдачу... ))», – пише вона.

За словами артистки, секрет успіху простий:

«Необхідно наполегливо працювати над собою як в інтелектуальному, психологічному , інтуїтивному, так і фізичному напрямках. Удача не з'являється на порожньому місці... Її потрібно заслужити. І звичайно пам'ятати: якщо справа, якою ви займаєтеся, забираючи багато сил і енергії, не доставляє ніякого задоволення, а навпаки, виникає відчуття спустошеності, немов ваша енергія «спускається в унітаз», потрібно щось змінювати...😉 Адже якщо це допустити, наслідки можуть бути дуже серйозними... невдачі, хвороби, шкідливі звички,психічні розлади тощо) Люблю Вас ! ♥️І бажаю всім Нам Великої Удачі!».

розповідь зірка доповнила ефектним селфи у пудрово-рожевому платті. На ній, як завжди, мінімум косметики, а кращою прикрасою знімка є посмішка і сяючий погляд красуні.

«І ми вас любимо💝», «Надія, яка ви красива, чарівна! І як це вірно все сказане вами! ❤️», «Завжди будете бажаною MILF🔥», «Ви просто дівчина моєї мрії 🌹🌹🌹🌹», «Надія ❤️ ідеальна Душею і тілом жінка!», – пишуть у відповідь у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Мейхер показала сміливий образ, порадувавши фанатів.

На фото брюнетка позує в мереживній блузці з величезним декольте. Надія залишила волосся розпущеним, а сама позувала досить близько перед камерою, демонструючи свої розкішні груди. Промені світла, які частково засвітили кадр, додали особливого шарму фотографії.

Нагадаємо, Мейхер, Герцег та інші красуні з ВІА Гри показали, як тримати тіло у формі.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Надя Мейхер перетворилася на зухвалу модель і покрутила на камеру п'ятою точкою.

А ще Politeka писала, що Надія Мейхер заплющила очі від задоволення, виставивши напоказ апетитні принади.