Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась новым снимком, сделанным в компании известного шоумена Юрия Горбунова

Фотографию со съемок сериала "Великие Вуйки-2" украинская певица, актриса и поэтесса разместила на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Мейхер позирует на фото в образе героини сериала - в скромном платье с закрытым декольте голубого цвета и с платком на голове. У артистки легкий макияж на лице, а волосы собраны под платок. Выглядит Мейхер довольной.

Обратим внимание, что в сериале Надежда играет роль возлюбленной главного героя, образ которого воплотил Юрий Горбунов. Он также присутствует на фотографии.

В подписи артистка анонсировала показ сериала уже этой осенью.

«Финал съёмок уже близок, и не спеешь оглянуться, как Великі вуйки 2 на 1+1 сможет у видеть каждый желающий....😉 Уже этой осенью ♥️», - написала она.

До этого мы сообщали, что Мейхер, показала смелый образ, порадовав фанатов.

На фото брюнетка позирует в кружевной блузке с огромным декольте. Надежда оставила волосы распущенными, а сама позировала довольно близко перед камерой, демонстрируя свою роскошную грудь. Лучи света, которые частично засветили кадр, добавили особого шарма фотографии.

Напомним, Мейхер, Герцег и другие красотки из ВИА Гры показали, как держать тело в форме

Также Politeka сообщала, что роскошная Надя Мейхер превратилась в дерзкую модель и покрутила на камеру пятой точкой

А еще Politeka писала, что Надежда Мейхер зажмурилась от удовольствия, выставив напоказ аппетитные прелести