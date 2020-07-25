Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась новым снимком, сделанным в компании известного шоумена Юрия Горбунова
Фотографию со съемок сериала "Великие Вуйки-2" украинская певица, актриса и поэтесса разместила на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.
Мейхер позирует на фото в образе героини сериала - в скромном платье с закрытым декольте голубого цвета и с платком на голове. У артистки легкий макияж на лице, а волосы собраны под платок. Выглядит Мейхер довольной.
Обратим внимание, что в сериале Надежда играет роль возлюбленной главного героя, образ которого воплотил Юрий Горбунов. Он также присутствует на фотографии.
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В подписи артистка анонсировала показ сериала уже этой осенью.
«Финал съёмок уже близок, и не спеешь оглянуться, как Великі вуйки 2 на 1+1 сможет у видеть каждый желающий....😉 Уже этой осенью ♥️», - написала она.
До этого мы сообщали, что Мейхер, показала смелый образ, порадовав фанатов.
На фото брюнетка позирует в кружевной блузке с огромным декольте. Надежда оставила волосы распущенными, а сама позировала довольно близко перед камерой, демонстрируя свою роскошную грудь. Лучи света, которые частично засветили кадр, добавили особого шарма фотографии.
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