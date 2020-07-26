Російський актор Михайло Боярський був одним із найбільш затребуваних акторів свого часу

Як передає Politeka.net, нещодавно у мережі з'явилися рідкісні архівні знімки з молодим актором. Шанувальники артиста відразу ж згадали, за що мільйони людей в СРСР обожнювали його. Втім, сьогодні 70-річний актор виглядає зовсім інакше, адже вік не щадить нікого.

На свіжих фото, на жаль, все складніше впізнати знаменитого Д’Артаньяна. Навіть обличчя артиста зазнало суттєвих змін. Зате акторові є, що згадати і чим пишатися на старості років.

Як відомо, сьогодні Боярський практично не бере участь у зйомках, вважаючи за краще проводити час з сім'єю. Актор зазначає, що віддає перевагу проводити час з онуками, а не на роботі. Ймовірно, за десятки років шаленого режиму Боярський втомився і хоче провести старість в спокої. Як розповідав сам актор, його дружина досі працює в театрі, а він із задоволенням виконує роль її водія.

Однак шанувальники актора і сьогодні з ностальгією переглядають фільми з його участю. Нещодавно стало відомо, що Боярський готує своїм шанувальникам сюрприз. Актор хоче випустити «Антологію пісень Михайла Боярського». Передбачається, що до видання увійде 19 альбомів з піснями Боярського. Всі записи будуть відреставровані і відновлені.

Нагадаємо, що Боярський озвучив рецепт миру для України та Росії: "Потрібні мости".

А ще Politeka писала, що горе трапилося у Боярського, артист записав відеозвернення: «Допоможіть».

Також Politeka повідомляла, що Боярський, який залишився без роботи, подався в шофери, сумне визнання: "Вже нічого нецікаво".