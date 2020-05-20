Популярний російський актор Михайло Боярський зізнався, що залишився без роботи на час карантину

Втім, 70-річний актор цілком задоволений своєю долею, відзначаючи, що і так все життя працював. Як розповів артист в інтерв'ю російським ЗМІ, вперше за довгий час він може відпочити і побути з родиною. За словами Боярського, на його дачі зараз знаходиться більша частина його сім'ї – діти його доньки і сина, дружина і друзі. Всі вони грають і насолоджуються життям.

Боярський зазначив, що самостійно готує їжу, ходить в магазин і грає з онуками. За словами зірки, зараз в його розкладі порожньо. А всі нововведення на зразок вистав онлайн він не сприймає. Боярський розкритикував нові підходи до театру, зазначивши, що з акторів роблять маріонеток, які не розуміють, що творять на сцені. Але акторові добре і без роботи. Він завжди при справі.

«Працюю шофером - вожу Ларису, мою дружину, в театр і назад», - розповів артист.

За його словами, театр дружини працює. Записує все онлайн. Але йому це незрозуміло і не потрібно. Актор зазначив, що не варто серйозно сприймати його критику нових течій.

«Я старий, злобний, буркотливий стариган, якому вже нічого не цікаво, крім своєї власної сім'ї», - заявив Боярський.

Нагадаємо, що гаряча онука Боярського показала шостий розмір в тісному топі: "Чітка!".

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