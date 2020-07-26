Знаменита грузинська співачка, суддя українського шоу "Х-фактор" Ніно Катамадзе зробила несподівану заяву

Так, вона несподівано зізналася в любові до росіян після відмови виступати в РФ.

Відповідну заяву артистка зробила під час розмови з ведучою "Світського життя" Катериною Осадчою на фестивалі Лайма Рандеву в Латвії (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Через рік після того, як співачка назвала Путіна – своїм ворогом, і вибачилася за концерти в Росії, які вона давала раніше, артистка заявила, що дуже любить своїх російських слухачів. Однак при цьому Катамадзе вказала, що відновлювати гастролі в РФ не збирається.

"Це дуже делікатна, тонка, проте надважлива тема. Не тільки в моєму музичному житті, але і між країнами, між людьми, між близькими людьми. І після мого рішення я хочу сказати, що я люблю моїх слухачів в Росії", – пояснила грузинська співачка.

Також раніше повідомлялося, що Катамадзе запевнила, що ніколи не співала російською і не виступала на корпоративах політиків і депутатів, а її музика належить народу. Але вона більше не буде давати концертів в Росії.

Крім того, вона повідомила, що її співвітчизники давно стали грузинськими європейцями, здатними заявити про свої цінності та відстоювати їх.

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