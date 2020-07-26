Знаменитая грузинская певица, судья украинского шоу "Х-фактор" Нино Катамадзе сделала неожиданное заявление

Так, она неожиданно призналась в любви к россиянам после отказа выступать в РФ.

Соответсвующее заявление артистка сделала во время разговора с ведущей "Светской жизни" Катериной Осадчей на фестивале Лайма Рандеву в Латвии (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Спустя год после того, как певица назвала Путина – своим врагом, и извинилась за концерты в России, которые она давала ранее, артистка заявила, что очень любит своих российских слушателей. Однако при этом Катамадзе указала, что возобновлять гастроли в РФ не собирается.

"Это очень деликатная, тонкая, однако сверхважная тема. Не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю моих слушателей в России", – объяснила грузинская певица.

Также ранее сообщалось, что Катамадзе заверила, что никогда не пела по-русски и не выступала на корпоративах политиков и депутатов, а ее музыка принадлежит народу. Но она больше не будет давать концертов в России.

Кроме того, она сообщила, что ее соотечественники давно стали грузинскими европейцами, способными заявить о своих ценностях и отстаивать их.

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