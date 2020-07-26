Дочь примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась снимком с матерью

49-летняя Кристина опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует вместе с 71-летней Аллой Пугачевой, передает Politeka.net.

Снимок сразу же вызвал ажиотаж среди подписчиков, поскольку на нем мать и дочь выглядят, как 25-летние подружки.

«Желаем вам с @alla_orfey тёплого и семейного воскресенья! Будьте здоровы и счастливы🙌», – подписала кадр певица.

Пользователи сразу же обратили внимание на то, что на свой возраст Пугачева выглядит уж слишком молодо, поэтому среди десятков хвалебных комментариев есть и такие, где артистку обвинили в увлечении пластическими операциями и фотошопом.

«💖💖💖Красавицы и умницы !! Удачи и семейного тепла и уюта», «Мама с дочкой -🔥🔥🔥🔥 ❤️❤️❤️❤️счастья вам и вашим семьям», «Две красавицы супер», «Очень красивые!👏👍», «Супер женщина и женщина от Бога!», «Две куколки!», «Топорный фотошоп!((», «Девочки- ужастики😂», «Красотки!!!!👍👍👍💥💥💥💥», «Красиво стареть не у каждого получается, уже перебор на лице у Аллы. Это бросается в глаза все чаще», «Это уже не она», – пишут под фотографией поклонники и хейтеры артисток.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева оказалась в центре судебной тяжбы со своей поклонницей. В суд поступил иск от жительницы Нового Уренгоя Кристины Мартиросян, которая потребовала прекратить частичное использование принадлежащего артистке товарного знака «Кристина».

По словам Мартиросян, Пугачева все равно не пользуется товарным знаком для отраслей общепита. А у жительницы Нового Уренгоя в родном городе два фирменных кондитерских магазина.

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