Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася спокусливими вигинами

Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно, важко пройти повз такої пишної краси, яка може заворожити буквально з першого погляду.

Цього разу на її фанатській сторінці Інстаграм з'явилося фото в занадто спокусливому вбранні, який не приховує її чарівних форм, а радше підкреслює доскональність фігури Ебі.

Вона опублікувала кілька гарячих кадрів в спокусливому купальнику з тканини малинового кольору. Зірка сидить на підлозі в своїй спальні в купальнику. Головною родзинкою купального костюма є тонкий ремінець із золотою пряжкою й маленькі гудзички в зоні декольте.

Завдяки ракурсу вона зуміла виставити своє тіло в максимально вигідному світлі: гладка засмагла шкіра, спокуслива груди, тонка талія, стрункі ноги знаменитості тут же стали предметом обговорення в мережі. Доповнили пляжний образ укладка з великими хвилями і виразний макіяж з акцентом на чуттєві губи.

У мережі захоплюються фото і відзначають, що дівчина неймовірно приваблива в такому купальнику.

«Ти мені подобаєшся, у тебе гарне тіло і обличчя, я люблю тебе», «Така досконала красуня😍😍😍🔥🔥😂», «Щасливчик той, хто з тобою живе», «Боже мій, які персики, тряси ними👅👅👅🤘🏿💋🤘🏿👅», «Мені подобається твій пост», «Оце так».

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