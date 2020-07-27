Фітнес-модель Ана Чері похвалилася своєю пишною красою на камеру

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

На цей раз вона похвалилася нарядом, який обрала для занять спортом.

У своєму мікроблозі Instagram дівчина намагається постити образи і більш гарячі. Цього разу вона показала фото в коротеньких шортиках і топі. Красуня повертається до камери спиною, а потім демонтрирует наряд спереду. Такий ракурс вигідно підкреслив точені тіло моделі – її тонку талію, залізний прес, пружні сідниці і нескінченно довгі ноги. На першому знімку Чері ефектно прогнулася, тряхнув розкішними стегнами.

Свій спортивний лук вона доповнила акссесуарами: широким браслетом і годинами. Волосся дівчина розпустила, а особа завдала ледь помітний макіяж.

За такий сміливий вибір її хочеться похвалити і залишити декілька компліментів: "Фантастика!" "Чудова", "Вау! Ти просто неймовірно красива", "Прекрасна чарівна малятко", "Супер, нереальна і бомбезно красива"

На жаль, користувачі мережі не мають можливості залишити свої коментарі і лайки під знімками, адже їх дівчина показала у своєму Stories.

Нагадаємо, що фитнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинко".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.

Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".