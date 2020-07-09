Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в ярком купальнике

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котром позировала в малиновом купальнике, передает Politeka.net. Девушка выбрала спортивный купальный костюм, который, к слову, был тесноват. Округлые бедра Чери выставила на всеобщее обозрение. Пышная грудь красотки, хоть и была прикрыта купальником, буквально выскакивала из него.

Девушка нежилась на солнышке. Она распустила волосы, что придало особого шарма фотографии.

За несколько часов пост звезды сети собрал почти 90 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Здравствуйте, вы прекрасны, мы можем поговорить наедине, я хотел бы встретиться с вами», «Удивительная», «О, дааа!», «Вот-вот лопнет», «Красиво как всегда», «Твой купальный костюм супер», «Королева моего сердца», «Красиво и интересно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери показала фото с тренировки. Девушка была одета в обтягивающий спортивный костюм, который обтянул ее идеальную фигуру. Несмотря на то, что Чери много занимается спортом, ее фигура остается очень женственной и соблазнительной. Она часто делится с фанатами горячими снимками, показывая, как держать баланс между спортом и женской энергией.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".

Также Politeka писала, что знойная Ана Чери едва не разорвала тесный наряд внушительными прелестями: «Готова!».