Известная модель Ана Чери показала свежий образ в необычной позе
На фото красавица позирует в кружевном белом белье, которое оказалось довольно прозрачным. Чери соблазнительно выгнулась и закрыла глаза от удовольствия, оставив волосы распущенными. Ана позировала на фоне экзотической растительности и можно увидеть рядом какой-то водоем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Великолепно, как всегда", "Ох, черт возьми!", "Выглядишь потрясающе", "Вау, красиво", "Хорошо выглядишь, как обычно", "Даже солнце хочет тебя", "Красивая женщина", "Великолепный вид", "Иди за мной".
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошными формами в тесном наряде, выбрав идеальный ракурс.
Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в тесном топе и белоснежной юбке, демонстрируя утонченную красоту. На голове у знаменитости виднеется элегантная шляпа, а на плече — маленькая сумочка.
Сообщалось, что известная модель Ана Чери показала смелый образ, удивив фанатов.
На фото Чери позирует в платье с огромным декольте, которое не имело возможность вместить пышный бюст красотки.
Напомним, Ана Чери в невидимых трусиках заставила мужчин краснеть
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Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах потрясла сочными формами