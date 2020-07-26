Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі

На фото Катерина позувала в лосинах і топі. Красуня стояла біля стіни, а задерла ногу, закинувши її на підвіконня. Нікітіна без збентеження показала підтягнуте тіло, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Фотографія вийшла ефектною і мотивуючою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Робота, робота і робота", - написала Нікітіна під фото.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Афродіта, мотивуєш".

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна показала себе і розповіла про прогулянці.

На фото дівчина позувала в топіку, знімаючи себе знизу. Нікітіна доповнила образ годинами і окулярами на голові, а сама дивилася в об'єктив камери. Завдяки сміливому ракурсі можна оцінити пишні форми красуні.

Раніше ми повідомляли, що спортивна артистка Катерина Нікітіна показала свої таланти на краю світу.

Нікітіна, як виявилося, ходила в похід. На вершині гори вона зробила стійку на руках, розставивши ноги в шпагаті на вазі. Дівчина була одягнена у спортивний одяг, але велосипедки не змогли приховати красиві підкачані ноги красуні і її ідеальну форму.

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