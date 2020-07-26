Відома українська модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", показала себе в сміливому образі

На фото Маргарита показала себе в темних штанах і черевиках, яких практично не видно в кадрі. Красуня доповнила образ напівпрозорим топом, а волосся залишила розпущеним. Паша потягнув рукою за штани і продемонструвала ідеальний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"«Людину легше обдурити ,ніж переконати його,що він обдурений !!!» Марк Твен.

Дочитую книгу «Червона таблетка» А. Курпатов. (Уже не секрет ,що я передплачую цитати,афоризми ,мудрі вислови великих людей і т. д), - написала Маргарита.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно", "Супер", "Супер королева поцілунків", "Неймовірна".

Повідомлялося, що володарка титулу «Міс Україна-2019» Маргарита Паша блиснула бездоганною красою в прозорому вбранні без білизни.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Паша позує в білосніжному вбранні і прозорому топі, оголивши пружні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Маргарита Паша показала новий пляжний образ.

На фото Паша лягла на дерев'яному причалі в червоному купальнику. Волосся у Маргарити були розпущені і звисали.

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