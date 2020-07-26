Мінімальний прохідний бал для вступу до вузів на бюджет – 125

Кількість учнів у класі не є показником якості знань і не впливає на результати ЗНО

По інформації «Волинь UA» з посиланням на результати дослідження Центру спільних дій, в цьому році зо рейтингами ЗНО лідирують Київ і Луцьк.

Як зазначив автор дослідження «Коли гроші не вирішують: освітня політика в містах України», аналітик Центру спільних дій Костянтин Шокало, ці результати спростовують поширену думку, що, чим менші класи, тим більше уваги вчитель може приділити одному учневі, а значить, якість освіти в менших класах краща.

«Кількість учнів на одного вчителя в обласних центрах не впливає на те, як вони здадуть зовнішнє незалежне оцінювання. Кількість учнів у класі не має прямого впливу на ЗНО», – підкреслив експерт.

Так, незважаючи на те, що в Тернополі, Рівному та Івано-Франківську найнижча наповнюваність класів серед обласних центрів по Україні (30-31 учень), середні результати ЗНО з трьох обов'язкових предметів (української мови та літератури, історії України та математики) не входять навіть у сімку лідерів по Україні.

А ось серед перших – Київ і Луцьк зі 140 і 139 балами відповідно.

Відзначимо, що в цьому році мінімальний прохідний бал для більшості спеціальностей для вступу на бюджет визначений на рівні 125 балів.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати ЗНО, яке пройшло в умовах карантину. Як виявилося, приблизно 23 тисячі учнів провали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, а також історії. Вони не набрали мінімальний прохідний бал.

Нагадаємо, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.

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