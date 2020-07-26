Количество учеников в классе не является показателем качества знаний и не влияет на результаты ВНО
По информации «Волынь UA» со ссылкой на результаты исследования Центра совместных действий, в этом году по рейтингам ВНО лидируют Киев и Луцк.
Как отметил автор исследования «Когда деньги не решают: образовательная политика в городах Украины», аналитик Центра совместных действий Константин Шокало, эти результаты опровергают распространенное мнение, что, чем меньше классы, тем больше внимания учитель может уделить одному ученику, а значит, качество образования в меньших классах лучше.
«Количество учеников на одного учителя в областных центрах не влияет на то, как они сдадут внешнее независимое оценивание. Количество учеников в классе не имеет прямого влияния на ВНО», – подчеркнул эксперт.
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Так, несмотря на то, что в Тернополе, Ровно и Ивано-Франковске самая низкая наполняемость классов среди обласных центров по Украине (30-31 ученик), средние результаты ВНО из трех обязательных предметов (украинского языка и литературы, истории Украины и математике) не входят даже в семерку лидеров по Украине.
А вот среди первых – Киев и Луцк со 140 и 139 баллами соответственно.
Отметим, что в этом году минимальный проходной балл для большинства специальностей для поступления на бюджет определен на уровне 125 баллов.
Ранее сообщалось, что стали известны результаты ВНО, которое прошло в условиях карантина. Как оказалось, приблизительно 23 тысячи учеников провали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, а также истории. Они не набрали минимальный проходной балл.
Напомним, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.
Как ранее сообщала Politeka, студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».
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