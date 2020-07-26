Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова вперше висловилася про своїх хейтерів

Після того, як Даша знайшла популярність завдяки шоу і скандального фіналу, вона отримує не тільки компліменти під постами в соціальній мережі Instagram. Але і безліч коментарів з критикою. Найчастіше не тільки необґрунтованою, але ще й досить різкою.

З цього приводу Даша в одному зі своїх интеревью вирішила висловитися про недоброзичливців. Ролик, в якому переможниця "Холостяка" заговорила про хейтерах з'явився на фан-сторінці дівчини в Instagram.

«Низький IQ (коефіцієнт інтелекту), виглядає, як алкашка, що у неї на голові – я і не таке чула. Взагалі, коли-то треба було вставати дуже рано, а ми лягли після зйомок лише в три ночі. Як я повинна була виглядати? Але люди цього не розуміють.

На злі коментарі, до речі, жодного разу не відповідала. Жодній людині. Навіть не блокувала взагалі. Я не реагую на обзивання та безпідставну критику», - розповіла Даша з посмішкою на обличчі в інтерв'ю.

Також Даша Ульянова блиснула своїм головним достоїнством. Не секрет, що Даша сильно збільшила свої губи і навіть розповіла про те, що пишатися своїми змінами:«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими».

Тепер дівчина всіляко підкреслює свою гідність, родзинку в зовнішності. Гімнастка також розповідає, що ще до зб губ виглядала інакше - важила 67 кілограм і не подобалася собі.

Зараз все інакше, тому Даша не боїться показати себе і шанувальники тут же реагують на її пости:

«У справах 😅 всім чудового настрою 🥰», - написала Ульянова.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«найкраща❤️», «Звичайно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красуня🔥🔥🔥», «ох як хороша!👌🏻 🔥», «Даша що за олівець або помада на губах? Спасибі😁», «Красуня❤️❤️», «При всій повазі але джолі відпочиває», «Нереальна Дівчина!👸🏽💝», «Дівчата чекаємо вас в гості🔥🔥🔥», «Взаємно 🌹».

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