Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова впервые высказалась о своих хейтерах

После того, как Даша обрела популярность благодаря шоу и скандальному финалу, она получает не только комплименты под постами в социальной сети Инстаграм. Но и множество комментариев с критикой. Чаще всего не только необоснованной, но еще и весьма резкой.

По этому поводу Даша в одном из своих интеревью решила высказаться о недоброжелателях. Ролик, в котором победительница "Холостяка" заговорила о хейтерах появился на фан-странице девушки в Инстаграм.

«Низкое IQ (коэффициент интеллекта), выглядит, как алкашка, что у нее на голове – я и не такое слышала. Вообще, когда-то надо было вставать очень рано, а легли мы после съемок лишь в три ночи. Как я должна была выглядеть? Но люди этого не понимают.

На злые комментарии, кстати, ни разу не отвечала. Ни одному человеку. Даже не блокировала вообще. Я не реагирую на обзывательства и необоснованную критику», - рассказала Даша с улыбкой на лице в интервью.

Также Даша Ульянова блеснула своим главным достоинством. Не секрет, что Даша сильно увеличила свои губы и даже рассказала о том, что гордиться своими переменами:«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми».

Теперь девушка всячески подчеркивает свое достоинство, изюминку во внешности. Гимнастка также рассказывает, что еще до увеличени губ выглядела иначе - весила 67 килограмм и не нравилась себе.

Сейчас все иначе, поэтому Даша не боится показать себя и поклонники тут же реагируют на ее посты:

«В делах 😅 всем прекрасного настроения 🥰», - написала Ульянова.

Вот что ответили пользователи сети:

«Самая лучшая❤️», «Конечно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красотка🔥🔥🔥», «ох как хороша!👌🏻 🔥», «Даша что за карандаш или помада на губах? Спасибо😁», «Красотка❤️❤️», «При всем уважении но джоли отдыхает», «Нереальная Девушка!👸🏽💝», «Девчонки ждём вас в гости🔥🔥🔥», «Взаимно 🌹».

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