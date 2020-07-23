Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, приміряла топ три кращих спокусливих нарядів

На сторінці зірки в Instagram щодня з'являються жаркі фото, відео ролики в розділі Сториз. Дівчина знає, як привернути увагу до себе, як заінтригувати своїми образами, а також те, як підвищити залученість аудиторії.

Завдяки пишним формам в поєднанні з тонюсенькой талиии молода дівчина домоглася успіхів у вмоделинге незважаючи на те, що її зріст всього 162 сантименту, а вага на момент старту кар'єри складав 70 кг!

Саме через примітної зовнішності модель домоглася успіху, почала співпрацювати з компаніями, рекламуючи білизна і купальники, знімаючись для журналів і багато іншого. Дівчина в Instagram викладає знімки в мереживах без якого-небудь сорому, адже зовсім не боїться критики. Анастасія впевнена, що худнути не буде і такий спосіб їй більше до лиця, ніж худоба.

На самому початку своєї кар'єри Настя виглядала помітно простіше – до пластики і збільшення форм дівчина була досить скромною й милою. Поступові зміни не тільки принесли їй впевненість у собі, але і славу.

П'ять років тому Анастасія навіть отримала пропозицію від компанії Kanye West Clothing. З брендом, що займаються виробництвом модного одягу, дизайн нових моделей створює музикант Каньє Уест, дівчина вирішила співпрацювати на страх і ризик.

Примітно, що дружина репера Каньє — Кім Кардашьян, з якою так часто порівнюють саму Квітко. Після цього кар'єра моделі дівчата помітно пішла вгору. Зараз Анастасія рекламує білизну і купальники, тому в її профілі багато таких знімків, як зірка представила недавно. Позуючи в білому бікіні Анастасія виглядала дуже ефектно, адже її форми не можна приховати такими крихітними клаптиками тканини.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.