Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала ніжні вигини в синьому купальнику

Цього разу на сторінці зірки в Instagram з'явився яскравий кадр із пляжного відпочинку. Анастасія кожен день веселиться на пляжі, знімається в модних фотосесіях і навіть влаштовує рекламні відеоролики з різними товарами для прихильниць.

Також дівчина любить показувати своє тіло без зайвих прикрас і сміливо заявляє після равнений зі знаменитими сестрами Кардашьян, що їй це не подобається, адже вона "набагато краще".

В цей раз на сонячному фото Квітко блиснула формами вельми сміливому бікіні синього кольору на тонких завязочках, що зовсім не приховувало її груди, яка, як висловилися фанати, "ось-ось лусне від напруги".

«Потрапити у Флориду б, порозважатися на пляжі також», «Ти така велелюбна жінка», «зводиш з розуму, дитинко», «Настя, не шалі!», «Loveee u❤️❤️❤️❤️», «Тов та бебі🍆🍆🍆👍😍😘», «Ммм такий спокусливий вигляд на цю дитинку», «Розбурхує, крихта», «X потрібно більше таких купальників👙❤️❤️👙👙❤️», «Мед 😙🔥🔥😙», «Неймовірно спокусливий і солодкий вигляд, Настя!», « Гаряче біса пружне і соковите тіло богині», - написали фанати.

Вже досить давно Анастасія любить проводити час на пляжі, показувати фігуру в модних купальниках та білизна, а також підкреслювати гідності вельми пікантними нарядами, зовсім не приховують її достоїнств. Після того, як дівчина помітно збільшила сідниці і груди, вона намагається показувати "нову" себе якомога частіше і якомога більше.

Нещодавно Анастасія прогулялася на пляжі в нюдовом бікіні без зав'язок і принтів - простенький ліфчик без лямок ледь приховав значну груди, а трусики з високою талією вдало підкреслили стегна молодий моделі. При цьому сама дівчина повернулася до об'єктиву боком, щоб в черговий раз зробити акцент на п'ятій точці.

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Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.