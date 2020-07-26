В Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть навіть поношені речі - футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини, передає видання Обозреватель.

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.

Неофіційно судові виконавці розповідають: вони, як і багато бюджетників, працюють за 5-6 тис. грн. На відміну від приватних виконавців, які дуже рідко беруться за дрібні, тим більше комунальні борги, ніяких винагород за успішні справи вони не отримують.

У цій ситуації чиновники розробили цілу систему: беруть гроші з боржників і за те, щоб не чіпати їх майно. Виконавцю за це нічого не буде, а боржник за кілька тисяч гривень може ще на кілька років "забути" про банківський борг.

Можна звернутися і до приватних виконавців. Вони отримують відсоток від стягнутої суми. Крім того, в такому разі є важелі контролю за виконанням рішень.

Щоб стягнути нерухомість, розмір боргу повинен складати як мінімум 20 мінімальних зарплат. На даний момент це 94,4 тис. грн.

У жодного комунального підприємства немає ресурсу для того, щоб судитися з усіма своїми боржниками, а частину комунальних послуг неможливо відключити без доступу в квартиру, інші (опалення прим.ред.) взагалі заборонено обмежувати.

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