Дружина принца Гаррі - Меган Маркл розповіла про нападки королівських придворних

Днями в мережу будуть викладені уривки з книги «У пошуках свободи», яка розповість нові факти з біографії 38-річної Меган Маркл і 35-річного принца Гаррі, передає Ок-magazine.

І цього разу з'ясувалися нові сенсаційні подробиці про життя Меган Маркл і принца Гаррі в королівській родині.

Як стверджується в книзі, Меган і Гаррі сильно заздрили 38-річній Кейт Міддлтон і 38-річному принцу Вільяму. Справа в тому, що герцоги Кембриджські займали більш високе положення в королівській родині, тому не відчували тиску з боку родичів і не піддавалися нападкам придворних.

Автори книги Омід і Керолін повідомляють, що піддані влаштовували справжню змову парі Гаррі і Меган і намагалися зробити все, щоб вони не стали популярнішими, ніж королівська родина. А Кейт з Вільямом в свою чергу всіляко критикували «Мегзит», хоча герцоги Сассекські відчайдушно потребували тоді в підтримці близьких.

Королівські біографи також додали, що Маркл не раз скаржилася своїм друзям, розповідаючи про те, що її не приймають англійські монархи.

«Я віддала все своє життя цій сім'ї, але вони мені не залишили жодного вибору, крім як піти. Я ніколи більше не захочу мати справу з чим-небудь королівським», — зізнавалася Меган.





