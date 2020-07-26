Жена принца Гарри - Меган Маркл рассказала о нападках королевских придворных

На днях в сеть будут выложены отрывки из книги «В поисках свободы», которая расскажет новые факты из биографии 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри, передает Оk-magazine.

И на этот раз выяснились новые сенсационные подробности о жизни Меган Маркл и принца Гарри в королевской семье.

Как утверждается в книге, Меган и Гарри сильно завидовали 38-летней Кейт Миддлтон и 38-летнему принцу Уильяму. Дело в том, что герцоги Кембриджские занимали более высокое положение в королевской семье, поэтому не чувствовали давления со стороны родственников и не подвергались нападкам придворных.

Авторы книги Омид и Кэролин сообщают, что подданные устраивали настоящие заговоры паре Гарри и Меган и старались сделать всё, чтобы они не стали популярнее, чем королевская семья. А Кейт с Уильямом в свою очередь всячески критиковали «Мегзит», хотя герцоги Сассекские отчаянно нуждались тогда в поддержке близких.

Королевские биографы также добавили, что Маркл не раз жаловалась своим друзьям, рассказывая о том, что ее не принимают английские монархи.

«Я отдала всю свою жизнь этой семье, но они мне не оставили никакого выбора, кроме как уйти. Я никогда больше не захочу иметь дело с чем-либо королевским», — признавалась Меган.





