В Україні 2021 року планують підвищити соціальні виплати пенсіонерам
Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу Україна 24.
зокрема, планується створення пенсійних програм.
«Така програма в 2021 році буде черговий. Якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у нас в січні, наприклад, мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60−65 років, за умови, що у чоловіків 35 років стажу, а у жінок 30, становитиме 2400 грн. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600 грн», пояснила Лазебна.
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Крім того, вона додала, що в березні повинна пройти планова індексація пенсій.
Також раніше повідомлялося, що апеляційний суд визнав незаконним рішенням Кабміну, згідно з яким українцям потрібно відсуджувати борги по пенсіях у ПФУ.
Згідно з постановою Кабінету міністрів, якщо українцю не доплатили пенсію, він повинен звернутися в суд, щоб Пенсійний фонд визнали боржником.
Більш того, пенсіонеру потрібно відправити судове рішення в ПФУ, де збирається комісія із семи чоловік і розбирається в ситуації. Однак громадяни скаржаться, що чиновники не виконували рішення судів і не давали українцям забрати гроші.
Нагадаємо, українців залишили без підвищених пенсій, висунута головна умова.
Як повідомляла Politeka, пенсію українцям призначатимуть по-новому, як отримати виплати.
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