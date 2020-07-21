Часть пенсионеров не получила обещанного с 1 июля повышения выплат

Советник министра социальной политики Николай Шамбир объяснил, почему работающие пенсионеры не получили надбавки. Подробности о повышении пенсий он озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

Отмечается, что работающие пенсионеры не получили надбавок, связанных с ростом прожиточного минимума. Индексация пенсий проводится на общих основаниях для всех групп пенсионеров, а это повышение связано с ростом прожиточного минимума, который не влияет на работающих пенсионеров. В минсоцполитики отметили, что надбавку они получат после того, как уволятся.

В ведомстве также напомнили, что работающим пенсионерам в Украине регулярно пересматривают и повышают пенсии. Такой перерасчет происходит каждые два года и учитывает работу за это время.

Напомним, что 1 июля в Украине была проведена индексация пенсий в связи с повышением прожиточного минимума. Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что пенсионерам могут сокращать выплаты, если они трудоустраиваются. Об этом они в обязательном порядке должны сообщать в Пенсионный фонд. Кроме этого, пенсии могут неправильно назначать из-за ошибок, допущенных украинцами при оформлении бумаг.

Напомним, что в Минсоцполитики назвали "нормальной" пенсию в 2700 гривен и дали совет: "Есть программа".

Как сообщала Politeka, Кравчук посчитал несправедливой пенсию в 18 тысяч гривен: "Сколько стою - столько дайте".

Также Politeka писала, что украинцам изменят правила оформления пенсий, документ уже в Раде: "Для этого нужно...".