Це торкнеться не всіх

Українських пенсіонерів в наступному році чекає значне збільшення виплат, це пов'язано з «наполеонівськими» планами чиновників

Так, в березні наступного року буде проведена індексація пенсій. За словами чиновників, середній розмір виплат збільшиться на 15%. Наприклад, якщо до індексації пенсіонер отримував 2 400 грн, то після отримуватиме 2 760 гривень. Однак це не торкнеться надбавок за сверхстаж, надбавку або наявність повного стажу, йдеться в матеріалі «Обозревателя».

Звернемо увагу, що пенсії розраховуються за наступною формулою: середня зарплата * на співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках 1%.

Крім того, наступного року уряд має намір запустити накопичувальну пенсійну систему. Передбачається, що з кожним роком розмір внесків буде рости: в період з 2023 по 2030 років він становитиме 3%, до 2030-го – 4%, з 2040 – 6%, а до 2050 – 7% щомісяця.

Уточнюється, що якби система була запущена вже зараз, то майбутні пенсіонери могли б розраховувати на компенсацію в розмірі одного мільйона гривень.

І останнім етапом підвищення пенсій є перерахунок у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. Як відомо, з січня наступного року "мінімалка" буде в районі 6000 грн, а з липня - 6500 грн.

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